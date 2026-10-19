В Красногорске откроется выставка современного художника Александра Абинова
Выставка современного художника Александра Абинова пройдет в Красногорске
Фото: [Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово»]
В четверг, 29 октября, в Культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске откроется выставка члена Творческого Союза Художников России и Союза Художников Санкт-Петербурга Александра Абинова «Зимняя лирика». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что экспозиция продолжит традиции русского пейзажа и предложит посетителям рассмотреть привычные мотивы природы через призму вдумчивого созерцания. В нее войдут пейзажи Русского Севера, средней полосы и южных побережий. Посетить мероприятие можно до 9 февраля 2027 года.
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