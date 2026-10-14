В Красногорске построят новый детский сад

Для семей с маленькими детьми в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске строят детский сад, рассчитанный на 350 мест, завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В учреждении обустроят 14 групповых, музыкальный и спортивный залы, кабинет предусмотрен для работы с логопедом и психологом, медицинский и процедурный кабинеты, кухню полного цикла. Новый детский сад строят в деревне Глухово, объект готов на 27%. Застройщиком выступает ООО «СЗ „ГрандОлимп“». Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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