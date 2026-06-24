В Красногорске пройдет фестиваль новых форм искусств «А-Сияние»

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в пространстве партера перед Дворцом князей Юсуповых Государственного музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске пройдет первый фестиваль новых форм искусств «А-Сияние», для премьеры которого в Большом партере парка возведут амфитеатр под открытым небом. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля состоится мировая премьера хореографического спектакля «Сияние» в постановке лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», хореографа Павла Глухова. Он посвящен последней владелице усадьбы Архангельское, княгине Зинаиде Юсуповой, которую при императорском дворе называли «Сияние». Ее партию исполнит народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

В ходе мероприятия для зрителей прозвучат произведения Фредерика Шопена, Отторино Респиги и Мориса Равеля в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им Е.Ф. Светланова. Кроме того, их ждут концертная программа Île Thélème Ensemble и серия показов фильмов о танце с последующей дискуссиями. Узнать другие подробности можно на сайте.

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