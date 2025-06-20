В Красногорске проведут демонтаж незаконных торговых павильонов
Демонтаж более 50 незаконных торговых павильонов провели в Красногорске
Фото: [Администрация Красногорск г.о.]
В Красногорске продолжаются работы по контролю за нестационарными торговыми объектами, с начала 2025 года в округе демонтировали 56 павильонов, установленных с нарушениями требований законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Работы проводятся совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, например, на улице Мира в микрорайоне Опалиха ликвидировали продуктовый магазин, который не имел правоустанавливающих документов и мешал местным жителям. В общей сложности в этом году в округе планируют провести снос 174 нестационарных торговых объектов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.