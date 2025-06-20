В Красногорске проведут демонтаж незаконных торговых павильонов

В Красногорске продолжаются работы по контролю за нестационарными торговыми объектами, с начала 2025 года в округе демонтировали 56 павильонов, установленных с нарушениями требований законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы проводятся совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, например, на улице Мира в микрорайоне Опалиха ликвидировали продуктовый магазин, который не имел правоустанавливающих документов и мешал местным жителям. В общей сложности в этом году в округе планируют провести снос 174 нестационарных торговых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.