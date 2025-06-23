В Красногорске провели мониторинг капитального ремонта дома
Мониторинг капитального ремонта дома провели в Красногорске
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
Депутат Московской областной Думы Роман Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов провели мониторинг капитального ремонта, который проводится в Красногорске по улице Пионерской, д. 12. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Мы провели мониторинг в рамках парламентского контроля. Да, мы не эксперты, но можем, на наш взгляд, субъективно оценить качество работ и то, насколько они соответствуют графику. На этом объекте мы видим, что подрядчик ответственный», — прокомментировал Володин.
В мониторинге также приняли участие жители дома. Они призвали обновить не только внешний вид, но и внутридомовые сети. Их инициативу зафиксировали и планируют реализовать в будущем. Текущие работы планируют завершить в середине августа 2025 года.
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