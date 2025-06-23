В Красногорске провели мониторинг капитального ремонта дома

«Мы провели мониторинг в рамках парламентского контроля. Да, мы не эксперты, но можем, на наш взгляд, субъективно оценить качество работ и то, насколько они соответствуют графику. На этом объекте мы видим, что подрядчик ответственный», — прокомментировал Володин.