В Красногорске завершился детский футбольный турнир «Кубок доброты» имени Василия Туровца, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Соревнование проводится среди воспитанников детдомов, социальных и реабилитационных центров, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Турнир прошел на базе спортивного центра AIR ARENA. За победу в нем боролись около 80 человек из 8 социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей. Участников поприветствовал спортсмен, актер и общественно-политический деятель Александр Зарубин (Саша Стоун).

«Очень приятно видеть эмоции ребят, тепло встретили, с каждым пообщались, дали какую-то небольшую мотивацию. Такими мероприятиями мы, и взрослые, и дети, показываем остальным: «Ребята, спорт – это классно, здорово. Спорт объединяет, спорт – это здоровый образ жизни, это в целом здоровый человек». Участвуйте, тренируйтесь, проводите классно время по-спортивному с близкими», – сказал он.

В результате победу в турнире одержала команда Ивановского специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «РАДУГА».

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