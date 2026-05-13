Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуево после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуево. В 2025 году он был капитально отремонтирован по по президентской программе.

«Всегда радует, когда появляются новый газон, дренаж, душевые, комфортные трибуны, современная спортивная инфраструктура, как на этом стадионе. Но самое ценное — это детские тренеры. В Подмосковье традиционно очень большая, дружная команда детских тренеров в самых разных дисциплинах. Все они преданы своей профессии, своей миссии, отдают детям всю душу и сердце. Мы строим и обновляем стадионы, бассейны по всему Подмосковью. Но еще раз повторю, детский тренер — самое ценное», - сказал губернатор.

С 1966 года стадион «Торпедо» является тренировочной базой и домашней ареной для профессиональной команды «Знамя труда».

В рамках капремонта обновили футбольное и тренировочное поля с искусственным покрытием, обустроили беговую дорожку и универсальную площадку для игровых видов спорта, воркаут-зону и хоккейную коробку. Также открыли залы для тренировок и общей физической подготовки, построили новые трибуны, оборудовали освещение.

«Это центр притяжения для наших детей и спортсменов. Спортивная школа объединяет 8 видов спорта и предлагает обширную программу для участников специальной военной операции и их семей. Для них проводятся бесплатные занятия в секциях. Многодетные семьи также могут бесплатно посещать ФОК и плавательный бассейн. Кроме того, мы активно развиваем программу «Активное долголетие», — отметил директор спортивной школы «Спартак-Орехово» Максим Дмитриев.

В 2026 году была создана молодежная команда, которая на базе воспитанников школы участвует в тренировочном процессе и соревнованиях первенства Подмосковья по футболу. Сейчас вся спортивная школа занимает второе место в клубном зачете.

«Что касается изменений после реконструкции, занятия на новом поле мы смогли начать уже в конце марта. Я уверен, что тренировки будут продолжаться до глубокой осени. Всего в футбольной спортшколе у нас занимаются 230 ребят», - рассказал старший тренер спортшколы «Спартак-Орехово» Роман Шапкин.

На базе стадиона занимаются футболисты, бадминтонисты и ребята из секции киокусинкай-карате — всего более 440 человек. Школа каратэ «Знамя Труда» насчитывает около 900 учеников, из которых половина тренируется в Орехово-Зуево. Недавно ребята вернулись с первенства мира, которое проходило в Токио. Илона Ахмерова заняла второе место, а Петр Мишин — третье.

«С ноября прошлого года мы начали тренироваться в совершенно новом стадионе «Торпедо». Все здесь стало очень удобно. Наш зал значительно расширили, учитывая все мои пожелания. Он стал в полтора раза шире, больше и объемнее, с отличной вентиляцией. Кроме того, у нас появилась возможность размещать для проживания детей, что позволяет собирать ребят со всего Подмосковья», - отметил тренер спортшколы «Спартак Орехово», руководитель школы каратэ «Знамя труда» и президент федерации единоборств города Иван Федулов.

Всего в округе около 400 спортивных объектов. В этом году планируется создать универсальные спортивные площадки в деревне Демихово. Также продолжается капремонт ФОКа для спортшколы «Феникс». В 2027-м завершится реконструкция стадиона «Русич».

