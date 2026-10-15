В квартале «Ильинские луга» Красногорска построят школу на 1,5 тыс. мест

В квартале «Ильинские луга» в Красногорске построят школу, рассчитанную на 1,5 тыс. мест, проект реализует компания Пик. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте ведут работы по устройству самой кровли, монтажу систем электрики и связи и подключению центрального отопления, на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. Площадь здания составит 24 тыс. кв. м, в нем разместят 60 классов, мастерские, медицинский блок и столовую, актовый и спортивные залы и не только. На прилегающей территории уложат газон, высадят деревья и кустарники, обустроят стадион с современным спортивным оборудованием, площадки для школьных мероприятий и подвижных игр, а также велопарковку.

В проекте уже возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада, в стадии строительства — детский сад, поликлиника и пожарное депо.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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