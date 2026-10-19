В квартале «Лесная мелодия» ЖК «Мечта» в Дмитровском ввели в эксплуатацию три новых коттеджа

В квартале «Лесная мелодия» ЖК «Мечта» в Дмитровском округе ввели в эксплуатацию три новых коттеджа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь коттеджей составляет 651,26 кв. метров. Они относятся к различным типам, представленным в одном квартале. Так, два одноэтажных коттеджа типа «Уют» отличаются наличием панорамной веранды, один двухэтажный коттедж типа «Комфорт» — двухуровневый дом.

Квартал «Лесная мелодия» расположен на границе заповедного леса в составе ЖК «Мечта». Проект предусматривает строительство каменных коттеджей с собственными земельными участками от 6 до 11 соток. На территории есть современные детские площадки из эко-материалов, зоны отдыха с лавочками, а также маршруты для велопрогулок и выгула собак.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.