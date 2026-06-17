В Ленинском округе начали благоустраивать территорию, прилегающую к новой подстанции скорой помощи

В Ленинском округе в рамках строительства новой подстанции скорой помощи приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подстанция строится в деревне Суханово по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств. Это одноэтажное здание, площадь которого составляет 596 кв. м.

На площадке трудятся 32 рабочих. Задействованы 4 единицы техники. Степень строительной готовности объекта превышает 80%. Сдать его планируется в 4 квартале 2026 года.

Подстанция рассчитана на дежурство четырех бригад в смену. В здании обустроят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема. На прилегающей территории построят гараж с боксом для ремонта техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.