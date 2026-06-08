Губернатор Подмосковья: первичное звено трансформируется, чтобы отвечать всем запросам жителей

«Сегодня каждая поликлиника предполагает наличие профессионального оборудования — маммографы, УЗИ, рентген, а также специалистов, которые могут не только дать консультацию, но и использовать современные технологии. И от этого зависит результат в первичном звене. (...) В каждой территории — Лобня это или Котельники, Люберцы или Коломна — первичное звено сегодня трансформируется, чтобы отвечать всем запросам наших жителей», — сказал губернатор.

В Подмосковье в состав первичного звена входят 445 поликлиник, 260 амбулаторий и 512 ФАПов. В среднем за смену в учреждениях принимают 138 тыс. пациентов. В 2025 году за медпомощью в регионе обратились около 90 млн раз.

Как отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, у жителей растет запрос на новые формы получения медицинской помощи в первичном звене.

«В 2025 году более 5,5 млн обращений были переведены в телемедицину — порядка 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на 2026-й — 12%, порядка 8-9 млн визитов. С начала года создано более 140 млн электронных документов, которые видят наши жители. Ежедневно контролируем отправку меддокументов на Госуслуги. Ввели отдельный контроль за электронной подписью врача», — рассказал он.

В Хотьково в 2025 году открыли поликлинику на 450 посещений в смену с современным оборудованием и стационаром на 60 коек. В Видном заработала поликлиника на 750 посещений, на базе которой открыли филиал НИКИ детства. В Котельниках ввели поликлинику на 400 посещений с дневным стационаром. В Лобне открыли поликлинику на 600 посещений в смену с современной лабораторией и роботизированным оборудованием.В Чехове начала работать детская поликлиника на 500 посещений с первым в округе реабилитационным отделением для детей. В Ногинске в июле откроется поликлиника на 500 посещений с центром оказания амбулаторной онкопомощи.

В Подмосковье была введена централизованная служба расписания для стационаров. В результате до 40% обращений на запись снизилось. Также запустили автосверку данных пациентов в ЕМИАС. С помощью ИИ анализируют посещения, чтобы выявлять фиктивные приемы.

«Заключаем долгосрочные контракты на поставку лекарств (не менее, чем на 4 месяца), а также автоматически мониторим запасы. Переводим контроль загрузки тяжелого оборудования — КТ, МРТ, рентгенов в специальную систему, где каждый сотрудник, врач видит, насколько загружен аппарат, какая динамика в зависимости от дня недели, времени в течение дня. Важно, чтобы не было простоя», — добавил Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за последние пять лет в области открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий.