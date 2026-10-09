В Ленинском округе проведут реконструкцию Старо-Нагорной улицы

В Ленинском округе строители приступили к работам по реконструкции Старо-Нагорной улицы вдоль ЖК «1-й Южный», объект возводит ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая протяженность участка превышает 2,5 км, он обеспечивает прямой выезд с территории строящегося микрорайона на федеральную трассу М-4 «Дон», МКАД, а также формирует подъезд к объектам социально-торговой инфраструктуры, включая гипермаркет. На данный момент это двухполосная дорога с ограниченной пропускной способностью.

В рамках реконструкции планируется расширить проезжую часть до четырех полос, чтобы разгрузить существующий трафик и избежать коллапса в часы пик. Кроме того, специалисты проведут строительство пешеходных тротуаров шириной 1,5 м протяженностью порядка 1,12 км. На территории смонтируют автономную систему уличного освещения, организуют полноценную систему сбора, отвода и глубокой очистки поверхностного стока, модернизируют примыкание к кольцевому перекрестку со стороны трассы М-4 «Дон» и обустроят новые съезды на Старо-Нагорную улицу.

В составе комплекса будут 14 многоэтажных корпусов (четыре из них уже сданы в эксплуатацию), три детских сада и две школы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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