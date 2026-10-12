В Ленинском округе завершили реставрацию флигеля конного двора усадьбы Тимохово

В Ленинском округе завершили реставрацию северного флигеля конного двора усадьбы Тимохово. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Так, восстановили кирпичную кладку и белокаменные элементы фасадов, установили инженерные системы, отреставрировали интерьеры.

Усадьба Тимохово-Салазкино — это редкий архитектурный ансамбль XIX века. К 1812 году здесь построили двухэтажный каменный главный дом и ансамбль из восьми одноэтажных жилых и хозяйственных флигелей. Также создали липовый парк и установили беседки.

Во второй половине столетия владелец усадьбы сменился, и обветшавший особняк разобрали. На его фундаменте построили новый дом с башней-донжоном над парадным входом.

В 2002 году ансамбль получил статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2017 году стартовала его реставрация. Теперь в восстановленных флигелях и служебных корпусах расположены ремесленные мастерские, кафе и прокат спортивного инвентаря. В главном здании проводят торжественные мероприятия.

Возрождение исторических усадеб и вовлечение памятников архитектуры в хозяйственный оборот в регионе соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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