Губернатор Воробьев подписал соглашение с президентом Российской академии образования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Российской академии образования Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на пять лет, в Доме регионального правительства накануне Дня учителя. Документ станет основой для системного научно-методического сопровождения ключевых образовательных проектов региона и позволит объединить практический опыт школ региона с научной и экспертной базой Российской академии образования (РАО).

«Московская область — давний партнер Российской академии образования. Мы всегда искали технологичные, современные способы повышения квалификации учителей, а значит, и более конкурентного образования для наших детей. Спасибо Ольге Юрьевне Васильевой, всей команде Академии за внимание к Подмосковью, экспертную поддержку наших проектов, готовность помогать педагогам. Нам важно находиться в совместном поиске», — сказал губернатор.

Совместные научно-методические программы РАО и Подмосковья будут охватывать 820 школ, в рамках соглашения предусмотрены разработка и внедрение новых методик и образовательных технологий, экспертиза реализуемых программ учеными РАО, проведение исследований, конференций и не только.

«Первое соглашение между Российской академией образования и Московской областью было подписано еще в 2016 году, и сейчас мы пролонгируем этот договор. Мы очень тесно работаем с коллегами из Подмосковья. Они всегда одни из первых, кто присоединяется к исследованиям и проектам РАО. Благодарю вас за совместную работу», — отметила Ольга Васильева.

Одним из проектов станут математические классы, в новом учебном году их число выросло более чем вдвое — до 4 274. В них учатся около 80 тыс. школьников, цель на следующий год — 4,6 тыс. классов. Вместе с Академией планируется обобщить опыт и подготовить для преподавателей рекомендации, которыми смогут пользоваться и другие регионы. Кроме того, сопровождение получат естественные науки, «Киберурок», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках пилота с 1 сентября его ввели в 215 школах Подмосковья для 76 тыс. школьников с 1 по 11 класс. На уроках ребята учатся безопасной работе в интернете: защищать персональные данные, распознавать дипфейки и фишинг, противостоять кибербуллингу, грамотно пользоваться искусственным интеллектом. Ученые РАО будут анализировать результаты обучения и помогать обновлять программу курса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.