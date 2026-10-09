В Ликино-Дулеве завершат капремонт корпуса № 1 спортивной школы «Феникс»

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа, на улице Калинина, продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс», куда входят здание спортзала и бассейна, строительная готовность объекта приблизилась к 89%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы и национального проекта «Семья», в них задействованы более 60 строителей и две единицы техники. В двух зданиях спорткомплекса начались пусконаладочные работы, ведется монтаж слаботочных систем, электромонтажные работы и не только.

После ремонта комплекс будет представлять собой современный многофункциональный центр для занятий физической культурой и плаванием, там появятся игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований. Общая площадь двух зданий превышает 4,8 тыс. кв. м, работы завершат к январю 2027 года.

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