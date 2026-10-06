В Люберцах почти наполовину достроили воспитательно-образовательный комплекс

На улице Гоголя в Люберцах продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, строительная готовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по областной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». В них задействованы 60 человек и четыре единицы техники. Они устанавливают оконные блоки и монтируют инженерные системы, ведут устройство кровли, прокладку наружных инженерных сетей.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что в состав комплекса войдут школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 воспитанников. В школе разместят учебные классы, мастерские, актовый зал, спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории комплекса появятся спортивные площадки, футбольное поле, игровые площадки для детей.

Общая площадь школьных блоков составит более 19 тыс. кв. м, площадь блока детского сада — 3,2 тыс. кв. м. Их планируют открыть с начала учебного 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.