В Люберцах построят жилой комплекс «Кореневский Форт 2.3»

ГК «Некрасовка Девелопмент» возводит жилой комплекс «Кореневский Форт 2.3» с культурно-досуговым центром на территории в Люберцах, на строительной площадке нового жилого комплекса завершены основные работы подготовительного периода. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 2.1 (секции 1–4) начались земляные работы, в корпусе 2.2 (секции 1–6) — монолитные работы находятся в активной фазе. В первой очереди проекта специалисты возведут дом на 339 квартир общей площадью более 14,4 тыс. кв. м. На территории появятся детские площадки, спортивные зоны и пространства для досуга взрослых жителей. В культурно-досуговом центре откроются спортзал, пункт полиции, торговые точки, коммерческие площади и пространства для творческих кружков.

В состав ЖК войдут два многосекционных трехэтажных дома, рядом с жилым комплексом будет организована парковка на 400 машино-места. В рамках второй очереди проекта планируется также возведение детского сада.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.