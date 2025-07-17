В Люберцах возведут ЖК «Легенда Марусино»

Так, в корпусе 1 рабочие уже завершили бетонирование плит перекрытия четвертой секции на третьем этаже, стен второй и третьей секций третьего этажа и не только, в корпусе 2 установили около 70% шпунтового ограждения в первой и второй секциях.

В состав жилого комплекса войдут два жилых корпуса, во дворах разместят детские и спортивные площадки. Для жильцов обустроят магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.