В Люберцах врачи спасли мужчину от ампутации ноги

В Люберецкой больнице спасли мужчину с сердечной недостаточностью, пневмонией и острой ишемией левой ноги — нарушением кровоснабжения, которое угрожало потерей конечности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Артерии были тотально закрыты тромбами, что создавало угрозу необратимого повреждения тканей и ампутации, поэтому пациенту требовалась экстренная операция. Заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов рассказал, что специалисты экстренно прооперировали пациента, удалили тромбы из артерии левой ноги и восстановили кровоток. Вмешательство прошло успешно, после него пациент смог двигать ногой. Мужчине также была проведена антибактериальная терапия для лечения воспаления легких, после реабилитации он был выписан и вернулся к обычной жизни.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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