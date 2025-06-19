В Лосино-Петровском отремонтируют коллектор протяженностью 6,5 км

В Лосино-Петровском проведут капитальный ремонт самотечного коллектора протяженностью около 6,5 км. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Коллектор проходит по улицам Октябрьская, Нагорная, Гоголя, Пушкина, Строителей, Чехова и Горького. Мероприятия охватили население численностью более 7,7 тыс. человек.

На данный момент работы выполнены уже почти на четверть. Рабочие ремонтируют и устанавливают шпунты безопасности и прокладывают сам трубопровод.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

Министр добавил, что завершить все работы по модернизации объектов планируется до 30 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения в текущем году.