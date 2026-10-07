В Луховицах на 60% завершили капремонт средней школы № 9

В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней школы № 9 на Учебном переулке, строительная готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», его планируют завершить к 1 сентября 2027 года. В ремонте задействованы 30 человек и две единицы техники, они завершили демонтажные и кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, завершают установку окон и витражей.

Площадь здания составляет почти 2,7 тыс. кв. м. В нем появятся обновленные учебные кабинеты, рекреации, современные инженерные системы и безопасная пришкольная территория. На территории проведут обустройство спортивного ядра площадью более 4 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.