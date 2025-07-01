В субботу, 5 июля, в парке имени И. Г. Воробьева в Луховицах пройдет семейный фестиваль «Луховицкий огурец», который каждый год собирает туристов и аграриев из Подмосковья, Москвы, Рязани, Суздаля и других городов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут сельскохозяйственная ярмарка-продажа, тематический фудкорт, дегустация луховицких огурцов, театрализованные представления, концертная программа, показательная засолка «всем миром», мастер-классы и не только. Кроме того, международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 л.

Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+.