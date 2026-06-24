В мае в Подмосковье провели исследования 14,7 тыс. проб говядины, свинины и баранины
В Подмосковье за месяц сняли с продажи более 150 кг некачественного мяса
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В Подмосковье в мае провели исследования более 14,7 тыс. проб мяса. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В частности, проверили качество 3,1 тыс. проб говядины, 9,8 тыс. проб свинины и 1,7 тыс. проб баранины. Качество оценивали путем физико-химических исследований, дозиметрии и проб варки.
«Данные методы позволили выявить продукцию, не отвечающую требованиям безопасности и установленным стандартам, в результате чего с реализации снято более 150 кг мяса», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедове появится современный пищевой производственный кластер.