В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о ликвидации последствий ливня в округах

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, как проводятся работы по ликвидации последствий ливня в подмосковных муниципалитетах.

Сегодня в регионе выпало более 80% месячной нормы осадков. Все коммунальные службы области, в том числе водоканалы, работают в усиленном режиме.

К примеру, в Дмитрове на объездной дороге на Западной улице откачали 35 кубометров воды. В Щелково последствия ливня устраняют 10 бригад, привлечены шесть мотопомп и два экскаватора-погрузчика.

В Балашихе работы ведутся в микрорайонах Железнодорожный, Саввино и Кучино. В Красногорске — в Нахабино, Павшинской пойме, Бузланово и на станции МЦД «Павшино».

Мособлводоканал передал технику для усиления работ в Красногорске и Одинцово. Специалисты активно ликвидируют последствия непогоды, оперативно реагируя на обращения жителей.

Ранее о ликвидации последствий ливня в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.