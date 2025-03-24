В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о планах по развитию систем водообеспечения

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в День водных ресурсов рассказали о планах по развитию и модернизации систем водообеспечения в регионе.

Так, за период с 2025 по 2028 год в Подмосковье планируется построить 134 новые станции забора воды, обновить 132 участка водопроводных труб, ввести восемь новых скважин, установить 40 станций очистки, создать 16 новых систем водоснабжения, проложить 14 новых водоводов и реконструировать 20 очистных сооружений.

День водных ресурсов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 22 марта. Его цель — напомнить о важности бережного отношения к водным ресурсам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил строго контролировать ход модернизации системы водоснабжения в области.