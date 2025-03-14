В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о трудовых династиях в коммунальной сфере

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в преддверии Дня работника ЖКХ рассказали о трудовых династиях региона, работающих в коммунальной сфере.

Так, в Можайске проживает семья Рябовых, четыре члена которой работают в сфере ЖКХ. Елена посвятила этой сфере более 42 лет. Сейчас она работает начальником участка «Гидроузел». Ее муж Владимир более 12 лет работает машинистом станции обезжелезивания. Сын Андрей посвятил коммунальной сфере более 15 лет, построив карьеру руководителя строительного подразделения. Внук Александр проходит стажировку по профессии электромонтер.

Еще одна династия — Богдановых — трудится в сфере ЖКХ более 50 лет. Елена работает в отрасли 29 лет. Ее путь начался с должности машиниста насосных установок. Муж Олег более 12 лет работает слесарем-ремонтником, а дочь Ольга руководит участком «МИЗ».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал держать на строгом контроле ход работ по модернизации сферы теплоснабжения региона и обеспечить порядок на каждом этапе проведения работ.