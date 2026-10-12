В Минтрансе Московской области рассказали об обстановке на дорогах 12 октября
В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об обстановке на дорогах региона вечером 12 октября. По информации ведомства, загруженность составляет 4 балла.
Движение затруднено на участках Каширского, Калужского, Киевского, Можайского, Рублево-Успенского, Пятницкого, Ленинградского, Щелковского и Носовихинского шоссе.
«Призываем водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», - отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.