В Минтрансе Подмосковья рассказали о ситуации на дорогах региона 21 октября
Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в среду
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья о ситуации на дорогах региона вечером 21 октября.
Так, загруженность дорог в столичном регионе оценивается на 6 баллов. В основном движение затруднено на участках Каширского, Дмитровского, Калужского, Киевского, Можайского, Рублево-Успенского, Новорижского, Пятницкого, Ленинградского, Щелковского и Носовихинского шоссе.
«Призываем водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — рекомендовали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.