В МОНИИАГ успешно прооперировали женщину из Африки с миомами матки весом более 20 кг

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) успешно прооперировали жительницу Африки с огромными миомами матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась женщина с жалобой на миомы, которые беспокоили ее в течение нескольких лет. В ходе обследования выяснилось, что размеры матки пациентки в 180 раз превышают норму.

Миоматозные узлы заполнили всю брюшную полость и полость малого таза, сдавили мочевой пузырь и кишечник, пережали сосуды, что привело к тромбозу. Размер некоторых миом составлял 20×25 см.

Женщину направили на операцию. Ее сложность заключалась в том, что миомы составляли как минимум 1/5 общей массы тела пациентки. После удаления пораженного органа врачам нужно было устранить обширные сращения между маткой и кишечником, диафрагмой, печенью и желчным пузырем. Кроме того, потребовалось удалить свыше 1 л жидкости в брюшной полости.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. Врачи удалили миомы общей массой около 20 кг и вернули внутренние органы в нормальное положение. Через неделю женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.