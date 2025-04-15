В Московской области до конца года капитально отремонтируют 11 учреждений культуры
В 2025 году в Подмосковье проведут капремонт в 11 учреждениях культуры
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье в текущем году будут капитально отремонтированы 11 учреждений культуры. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
По его словам, в 2025-м реконструируют Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» и Дом культуры «Белая Дача» в Котельниках.
Также в числе ремонтируемых объектов — КДЦ «Заря» в Балашихе. На проведение работ выделили около 600 млн руб. На данный момент основные строительные работы практически завершены.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств в регионе. Он отметил, что до конца следующего года работы проведут в 14 учреждениях.