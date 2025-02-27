В Московской области долговременным уходом обеспечили более 850 жителей

В Подмосковье долговременным уходом были обеспечены более 850 жителей. Об этом сообщили в Московской областной Думе в рамках выездного заседания, посвященного темам трудоустройства отдельных категорий граждан и поддержки инвалидов.

Программа долговременного ухода реализуется в регионе с 2023 года. Ее цель — поддержать пенсионеров, инвалидов и участников СВО. В рамках проекта жители, испытывающие трудности с передвижением и самообслуживанием, получают профессиональный уход на дому.

Сейчас программа в пилотном режиме реализуется в восьми округах: Воскресенске, Егорьевске, Мытищах, Долгопрудном, Лобне, Кашире, Орехово-Зуево и Ступино. В общей сложности помощь получают 856 жителей. Помощь им оказывают 687 человек, в том числе 370 родственников.

Благодаря реализации программы число случаев госпитализации снизилось на 23%, а число вызовов скорой помощи — на 15%. Подать заявление на получение долговременного ухода можно на сайте госуслуг региона.

Кроме того, с текущего года Подмосковье входит в число шести пилотных регионов, где реализуется проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ожидается, что программа охватит более 1,6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил реабилитационный центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где участники СВО с тяжелыми ранениями проходят восстановление.