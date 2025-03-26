В Московской области отберут подрядчиков для проведения капремонта домов

В Подмосковье стартовал предварительный отбор подрядных организаций в реестр квалифицированных организаций, которые примут участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что подрядчика выбирают только из реестра, чтобы гарантировать качество проведения работ. Подать заявку можно через электронную площадку «РТС Тендер». Узнать подробности об областном Фонде капремонта можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.