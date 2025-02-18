В Московской области отпраздновали День Российских Студенческих Отрядов
День Российских Студенческих Отрядов отпраздновали в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В подмосковных Мытищах отпраздновали День Российских Студенческих Отрядов, мероприятие посвятили бойцам РСО всех поколений. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Студенческие Отряды Московской области — это яркий пример того, как молодежь объединяется для достижения общих целей, совмещая труд, развитие и дружбу. С момента старта движения в 2020 году участники провели более 200 мероприятий и реализовали свыше 40 масштабных трудовых проектов. Сегодня в рядах организации насчитывается более 6000 активных, талантливых и целеустремленных молодых людей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Руководитель студотрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что этот день является символом «преемственности поколений, силы единства и стремления к развитию». В рамках мероприятия состоялось награждение активистов благодарностями и почетными грамотами за особый вклад в развитие студотрядов. Помимо этого, для участников организовали мастер-классы и круглый стол. В последнем приняли участие активисты, работодатели ПАО «Московское речное пароходство», ДОЦ «Пушкино», Х5 Group, преподаватели, представители центра занятости и Правительства Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.