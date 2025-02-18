В Московской области отпраздновали День Российских Студенческих Отрядов

«Студенческие Отряды Московской области — это яркий пример того, как молодежь объединяется для достижения общих целей, совмещая труд, развитие и дружбу. С момента старта движения в 2020 году участники провели более 200 мероприятий и реализовали свыше 40 масштабных трудовых проектов. Сегодня в рядах организации насчитывается более 6000 активных, талантливых и целеустремленных молодых людей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.