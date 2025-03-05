В Московской области планируют расширить меры поддержки для семей

В Подмосковье планируют расширить меры поддержки семей. Об этом рассказали в Московской областной Думе по итогам круглого стола, который был посвящен темам демографии и соцподдержки семей.

Как отметил председатель Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, в области помимо федеральных мер поддержки предоставляются региональные. Это, к примеру, выплата в размере 300 тыс. руб. родителям в возрасте до 35 лет при рождении третьего и последующих детей, выплаты малообеспеченным семьям.

Также действует выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих женщин и детей в возрасте до трех лет. В ходе круглого стола было озвучено предложение о расширении числа получателей этой выплаты за счет студенток и жен военнослужащих, у которых нет постоянной регистрации в области.

В области проживают 115 тыс. многодетных семей. В таких семьях воспитывают 372 тыс. детей. Каждый пятый ребенок в регионе растет в многодетной семье.

Ранее в парламенте региона сообщили о начале работы над законопроектом об ответственности за склонение к аборту.