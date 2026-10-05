В Московской области подали свыше 7 тыс. заявок на присвоение спортивных разрядов

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 7 тыс. электронных заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой могут воспользоваться областные спортивные федерации, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. В рамках услуги можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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