В Московской области пройдет акция «Ночь в ДК»

Во вторник и в среду, 3 и 4 ноября, в Подмосковье впервые состоится областная сетевая акция «Ночь в ДК», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Дома культуры подготовят концерты, творческие встречи, кинопоказы и интерактивные программы, мероприятия познакомят посетителей с традициями народов России и предложат разные варианты как провести праздничный вечер с семьей и друзьями.

Так, в центре культурного развития «Гармония» Раменского округа пройдут мастер-классы по изобразительному искусству и робототехнике, концерт классической музыки и челлендж-вечеринка, в центре культуры и досуга «Болшево» в Королеве - концерт «Диалог сердец: Индия и Россия» с участием хора русской песни «Россияночка» и коллектива индийского танца «Ганготри». В Доме культуры «Текстильщик» посетителей ждут «Этнонастолки», а в учреждениях Орехово-Зуевского округа пройдут кинопоказы, творческие мастерские и квизы.

Найти подробные афиши, даты мероприятий на каждой площадке и условия посещения опубликованы на официальных страницах домов культуры в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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