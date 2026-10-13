В Московской области прошел V форум Комитета семей воинов Отечества
Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Во Дворце культуры «Победа» в Раменском округе прошел V юбилейный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области, его участниками стали члены семей военнослужащих, руководители местных штабов организации, ветераны специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое оказывает поддержку деятельности комитета.
В регионе действуют 34 штаба, которые возглавляют жены, матери и сестры военнослужащих, а также ветераны СВО.
«Комитет семей воинов Отечества стал настоящим домом, где каждого встречают с пониманием и поддержкой. Здесь любая проблема становится общей задачей, а радость одного умножается на всех. Здесь находят юридическую помощь, психологическую поддержку и, самое главное, — человеческое тепло», — отметила руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова.
В деловую программу вошли выступления. Так, например, Дарья Смирнова из Российского общества «Знание» рассказала о противодействии вербовке, механизмах вовлечения и способах распознавания манипуляций, нотариус Ольга Русецкая — о юридических аспектах правовой защиты граждан. Участникам также представили экспозицию авторских рисунков Майи Седовой «Чувствуя сердцем» и выступление Андрея Толстякова.
В рамках форума прошла церемония награждения. Марина Мигунова вручила памятные медали Комитета семей воинов Отечества «От служения Родине к защите Отечества» руководителям штабов из Ленинского, Люберец, Подольска, Каширы, Домодедова, Раменского и Лыткарина. Кроме того, Благодарственными письмами были отмечены руководители штабов из Котельников, Талдома, Каширы, Наро-Фоминска, Балашихи, Клина и Орехово-Зуева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.