В Московской области прошел V форум Комитета семей воинов Отечества

Во Дворце культуры «Победа» в Раменском округе прошел V юбилейный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области, его участниками стали члены семей военнослужащих, руководители местных штабов организации, ветераны специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое оказывает поддержку деятельности комитета.

В регионе действуют 34 штаба, которые возглавляют жены, матери и сестры военнослужащих, а также ветераны СВО.

«Комитет семей воинов Отечества стал настоящим домом, где каждого встречают с пониманием и поддержкой. Здесь любая проблема становится общей задачей, а радость одного умножается на всех. Здесь находят юридическую помощь, психологическую поддержку и, самое главное, — человеческое тепло», — отметила руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова.

В деловую программу вошли выступления. Так, например, Дарья Смирнова из Российского общества «Знание» рассказала о противодействии вербовке, механизмах вовлечения и способах распознавания манипуляций, нотариус Ольга Русецкая — о юридических аспектах правовой защиты граждан. Участникам также представили экспозицию авторских рисунков Майи Седовой «Чувствуя сердцем» и выступление Андрея Толстякова.

В рамках форума прошла церемония награждения. Марина Мигунова вручила памятные медали Комитета семей воинов Отечества «От служения Родине к защите Отечества» руководителям штабов из Ленинского, Люберец, Подольска, Каширы, Домодедова, Раменского и Лыткарина. Кроме того, Благодарственными письмами были отмечены руководители штабов из Котельников, Талдома, Каширы, Наро-Фоминска, Балашихи, Клина и Орехово-Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.