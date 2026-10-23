В Московской области провели ремонт светофоров

Сотрудниками Мосавтодора отремонтировали неисправные светофорные объекты в 11 округах Подмосковья, работы прошли как в городской черте, так и в малых населенных пунктах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, их провели в Лосино-Петровском на улице Первомайской, во Фрязине на проспекте Мира, в Красногорске на пересечении улицы Жуковского и Волоколамского шоссе, в Наро-Фоминске на улице Профсоюзной, в Орехово-Зуеве на улице Гагарина. Кроме того, светофоры починили в Дмитрове на улице Профессиональной, в Серпухове в городе Протвино на пересечении Заводского проезда и Серпуховского шоссе.

Кроме того, ремонт состоялся в Щелково на Пролетарском проспекте и в поселке городского типа Монино на улице Железнодорожной, в Коломне в поселке Радужный на Песковском шоссе, в Солнечногорске в поселке городского типа Менделеево на улице Куйбышева и в Раменском в деревне Осеченки на пересечении улицы Капустинской и Егорьевского шоссе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.