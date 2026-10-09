В Московской области провели семинар по установлению судеб солдат Великой Отечественной войны

В Доме правительства Московской области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» прошел Межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Организаторами семинара выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с региональным отделением «Поискового движения России».

«Установление судеб солдат — это важная и кропотливая работа, которая объединяет специалистов из разных регионов нашей страны. Подмосковье в очередной раз стало площадкой, где поисковики, историки и краеведы могут поделиться опытом и найти новые подходы к этой благородной задаче. Мы рады принимать у себя единомышленников, для которых сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является общим делом» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие представители поисковых отрядов, молодежных, патриотических и военно-исторических объединений, краеведы и историки из Московской области, Москвы, Волгоградской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Тюменской, Курской, Ярославской областей, Республики Мордовия и Удмуртской Республики. Среди почетных гостей - заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева и другие.

Спикеры поделились лучшими практиками работы по установлению судеб пропавших без вести солдат и обменялись личным опытом. Андрей Таранов рассказал о возможностях информационной системы «Память народа».

Всероссийский проект «Судьба солдата» помогает в розыске и установлении фронтовой судьбы погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов. Заявки к специалистам Подмосковья поступают из разных регионов и республик. За 9 месяцев 2026 года в работу специалистов поступило 159 запросов от заявителей из Московской области. Работа по установлению судеб солдат продолжается.

В Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов — это более 3 тыс. поисковиков. В работе принимают участие поисковые отряды Российского регионального Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Регионального отделения ДОСААФ России, Российского военно-исторического общества, Союза поисковых отрядов. Координацией работы поисковиков на территории региона занимается Министерство информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.