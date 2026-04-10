В Московской области расширили перечень электронных сервисов в сфере газоснабжения

В регионе расширили набор цифровых сервисов, связанных с газоснабжением. По информации Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, жители теперь могут дистанционно оформлять заявки на целый ряд услуг.

На региональном портале в разделе «Услуги в сфере ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования в цифре» доступны 11 электронных сервисов. С их помощью можно, в частности, подать онлайн‐заявку на установку, замену или опломбировку газовых счетчиков, а также на отключение газового оборудования, например, если планируется ремонт или замена плиты, бойлера, котла либо иных устройств. Кроме того, появилась возможность удаленно вызвать специалиста для выполнения этих работ.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник подчеркнула, что объединение услуг на одной странице регионального портала существенно упрощает взаимодействие с газовыми службами. Найти нужный сервис удается буквально за пару кликов — при этом сразу видно, какие еще опции доступны в цифровом формате.

Еще одно удобство — возможность подписывать договоры на техобслуживание и акты выполненных работ онлайн, прямо в личном кабинете портала с помощью простой электронной подписи. Процедура максимально упрощена: в день оказания услуг код для подтверждения поступает сразу двумя способами — в личный кабинет и на телефонный номер пользователя. Чтобы завершить оформление, достаточно назвать этот код сотруднику АО «Мособлгаз». Такой подход избавляет от необходимости посещать офисы и заниматься бумажной отчетностью.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.