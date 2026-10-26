В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 26 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 8,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», М-4 «Дон», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, они наблюдаются на Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.