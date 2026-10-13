В Московской области рассказали о дорожной обстановке утром
Минтранс Московской области рассказал о дорожной обстановке утром
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 13 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Симферопольском, Каширском, Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать особую осторожность в связи с возможными осадками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.