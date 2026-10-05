В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 5 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевское, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 6 и 7 октября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +11-16 градусов, ночью — +6-13. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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