В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 8 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 9 и 10 октября на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +9-15 градусов, ночью — +6-12. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Жители могут сообщить о возгорании в лесу по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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