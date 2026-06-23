В Московской области рассказали об обстановке на дорогах

Во вторник утром, 23 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1,1 тыс. автомобилей, что на 6,7% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не превышать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.