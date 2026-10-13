В Московской области с начала года диспансеризацию прошли более 3,3 млн человек
Свыше 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года диспансеризацию прошли более 3,3 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Это позволило обнаружить у них свыше 111 тыс. заболеваний, о которых пациенты ранее не знали. Также в ходе обследований выявлено почти 2,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. Все пациенты, которым требуется дальнейшее обследование или лечение, направлены к профильным специалистам», — рассказал он.
Диспансеризацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Результаты обследований можно будет обсудить с врачом дистанционно — в рамках телемедицинской консультации.
Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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