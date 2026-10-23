В Московской области с начала года закупили более 260 новых автобусов
Свыше 260 новых автобусов закупили в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2026 года закупили 261 новый автобус. Это 166 автобусов большого класса, 39 среднего и 56 малого. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
«Это праздник людей, которые ежедневно выходят на маршруты, чтобы тысячи жителей Подмосковья могли вовремя добраться до работы, школы, поликлиники или дома. От их профессионализма, внимания и выдержки зависят комфорт и безопасность каждой поездки», — отметил он.
Сегодня в Подмосковье работают более 13,5 тыс. водителей наземного городского пассажирского транспорта. Общее число курсирующих транспортных средств составляет 7,7 тыс.
С начала года в области открыли 18 новых маршрутов в 11 округах, а также запустили 38 новых маршрутов проекта «Москва — Область» в восьми округах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в регионе.
Развитие транспортной сферы — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».