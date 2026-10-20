В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Московской области сделал прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие три дня, с 20 по 22 октября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +7-10 градусов, ночью — -4…+5. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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