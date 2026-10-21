В Московской области скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков

С марта 2026 года в Подмосковье реализуется проект по ранней диагностике рака легких - пациенты направляются на низкодозную компьютерную томографию легких вместо флюорографии, за это время скрининг прошли почти 3,5 тыс. человек, у 115 заболевание было выявлено на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Курение — один из основных факторов, провоцирующих развитие рака легкого, который долгое время может не проявляться. Именно поэтому так важна ранняя диагностика», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе пройти скрининг рака легких могут жители старше 50 лет, которые курят более 30 лет. Для этого нужно обратиться к врачу-терапевту в поликлинике и заполнить анкету. Низкодозная компьютерная томография позволяет получать послойные изображения легких и выявлять в том числе небольшие узелковые образования размером в несколько миллиметров, которые могут быть не видны при обычной рентгенографии. При этом уровень лучевой нагрузки при таком исследовании невысок.

Записаться на прием к специалисту можно, в том числе, через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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