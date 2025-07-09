В Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк»

Во вторник, 8 июля, более чем в 85 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, его посетили более 36 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили семейные пикники на траве, мастер-классы по созданию генеалогического древа, семейное дефиле, квест и не только. Так, например, в сквере им. В. А. Зайцева в Коломне организовали творческие мастер-классы и тематическую книжную выставку, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха – творческие мастер-классы и семейную фотосессию с профессиональным фотографом и так далее.

Мероприятие организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.